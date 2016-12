13 marzo 2014 Perde 50 kg in un anno per amore di Bieber: "Ero gelosa delle ragazze più magre" Un'autentica malattia quella della 20enne Debinder Bryanna per il cantante canadese. Ora il sogno è conoscere il suo idolo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:30 - Ha perso più di 50 kg in un anno per avere un retweet dal suo idolo, Justin Bieber. Una studentessa americana di 20 anni, Debinder Bryanna, si è sottoposta a un dieta ferrea e a una intensa attività fisica solo per farsi notare dal cantante. "Sono la sua più grande fan ed ero gelosa delle tante ragazze magre che lui invitava sul palco" ha spiegato la ragazza, che ha un'autentica ossessione per Bieber dal 2009.

Bryanna si è innamorata dell'idolo di milioni di teenager dopo aver ascoltato il singolo "One Time", ma l'idea di cambiare regime alimentare e abitudini le è venuta dopo aver incontrato Bieber in una radio locale: "Non ho avuto il coraggio di rivolgergli la parola, c'era così tanta gente. Non mi ha nemmeno notata". La giovane studentessa, però, ha avuto il coraggio di eliminare tutti quei cibi grassi di cui andava ghiotta, come pizza, biscotti e gelati, che l'avevano portata a pesare 110 kg e a essere vittima di bullismo. "Ho trascorso ore su ore su twitter e ho provato una grandissima gelosia quando lui rispondeva ai tweet delle altre ragazze. Mi sono sentita ferita" ha confessato.



Un'alimentazione con tanta frutta e verdura, unita a un'intensa attività fisica, e nel giro di soli 12 mesi Bryanna ha potuto abbandonare i vestiti taglia XXL. Ora la ragazza mostra con orgoglio il suo corpo in forma. "Voglio solo fargli sapere che lui ha ispirato tutto questo - ha spiegato al Daily Mail - Con i suoi testi è sempre stato qui con me". Ora che la sua storia ha fatto il giro del mondo la speranza è conoscerlo di persona, ma il primo desiderio è un altro. "Un retweet, solo un retweet".