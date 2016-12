Per la serie bizzarrie dalla Rete, ecco a voi il genio dei tuffi "al volo"

16:12 - Uno scivolo artigianale, una piscina gonfiabile, e un lungo tuffo in volo. Arriva dal web il buffo esperimento di questo ragazzo che si è cimentato in una performance "da pazzi" calcolando l'esatta traiettoria di un tuffo maccheronicamente olimpionico. Spinto sullo scivolo da due secchi d'acqua, ha preso velocità saltando una piattaforma per poi fiondarsi in acqua. L'ardua impresa riuscita alla grande è stata immortalata e postata dall'utente Kazim Lazim su You Tube a suon di risate.