28 febbraio 2014 Per gli amanti della Coca-Cola arriva il bicchiere di cristallo da degustazione Doc L'azienda americana ha commissionato il lavoro alla "Riedel", una nota società austriaca che lavora il vetro "a soffio" e che è specializzata nei calici di vino

09:22 - Per i gran gourmand della Coca-Cola arriva il calice Doc. Un'importante azienda di produzione del cristallo, l'austriaca Riedel, infatti, ha prodotto una serie di bicchieri da collezione, ad hoc, per esaltarne le qualità. Il lavoro è stato commissionato dalla casa di Atlanta per gli appassionati della bevanda.