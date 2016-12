Pensionato improvvisa un concerto sul treno: show durante il viaggio

09:31 - Poi non si dica che a Londra tutto è grigio... Sicuramente non lo era l'umore del pensionato che ha improvvisato un concerto su un treno notturno partito dalla stazione Victoria a Londra. L'uomo si è alzato in piedi e ha iniziato a coinvolgere gli oltre 50 passeggeri del vagone. Prima, chiedendo di ripetere a ritmo una serie di parole a caso, poi, intonando la celebre "Side by Side". Il successo è stato tale che, presi dall'entusiasmo, i passeggeri hanno continuato a cantare anche quando l'uomo, giunto alla sua fermata, è sceso dal treno.