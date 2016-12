17:41 - Si sono radunati in centinaia lungo le rive della Senna, a Parigi, per guardare l'impresa estrema Denis Josselin, il funambolo che ha attraversato il fiume su una corda posta a 25 metri d'altezza. L'acrobata ha impiegato 30 minuti per compiere la traversata e percorrere oltre 150 metri sospeso nel vuoto.