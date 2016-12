17:43 - Come riconoscenza alla Madonna per la grazia ricevuta, i cattolici paraguayani gettano i soldi dal balcone in una cerimonia tradizionale che si ripete ogni anno a Guarambare, a 40 chilometri di distanza da Asuncion. I bambini aspettano con ansia l'arrivo delle banconote e si accalcano e sgomitano per poter portare a casa la paghetta fuori programma.