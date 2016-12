16:23 - Una piccoletta angelica, biondina e con gli occhi cerulei, alle prese con oggetti taglienti, petardi e arnesi da cucina. In compagnia del suo paparino che ha sempre appresso la tazza con su scritto "The world's best father" (Il papà migliore del mondo). Gli scatti di Dave Engledow sono una sorta di manuale del genitore (1 o 2) imperfetto a causa della carenza cronica di sonno, la coprotagonista è la figlia Alice Bee.

Esempio da non imitare - Così, per rappresentare i disastri dei genitori esausti per le notti insonni, Dave ha cominciato a elaborare foto che non temono di essere politicamente scorrette. Ecco allora, la bimba messa a cuocere in una pentola, utilizzata some sgabello per cambiare le lampadine di casa o, dimenticata sul tettino dell'auto in corsa.



Grazie a Kickstarter, le immagini di Dave sono diventate un vero business. Naturalmente, le immagini pericolose non sono vere ma ottenute grazie a un intenso lavoro di post produzione con l'utilizzo dei programmi di fotoritocco.