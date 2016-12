5 marzo 2014 Pancake day, tutti di corsa in chiesa Negli Stati Uniti e nel Regno Unito il giornale di martedì grasso si celebra questa insolita competizione che prevede una corsa con tanto di padella e frittella. A Washington la "pista" è la cattedrale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:49 - Chi lo ha detto che in chiesa non si corre? E che non si entra con cose da mangiare? Qualsiasi regola esista, salta il martedì grasso, giorno in cui per gli statunitensi e gli inglesi si celebra anche il cosiddetto "pancake day", ovvero il giorno della frittella. Per l'occasione vengono organizzate delle gare tra famiglie nelle quali, uno dei componenti, deve correre con una padella al cui interno si trova una frittella fredda. Se nel Kent la competizione è per strada, a Washington la questione si fa più solenne: la corsa si svolge infatti in cattedrale.