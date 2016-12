9 maggio 2014 Oscar Wilde, la sua tomba a Parigi ricoperta di baci di miriadi di ammiratrici Nel cimitero Père Lachaise sono migliaia le impronte di rossetto lasciate dalle fans sul monumento dedicato al grande scrittore e poeta. Tantissime anche le frasi d'amore Tweet google 0 Invia ad un amico

10:07 - Migliaia di ammiratrici hanno lasciato un loro tributo a Oscar Wilde al cimitero Père Lachaise di Parigi, dove il grande scrittore e poeta irlandese è seppellito. La sua tomba è per metà ricoperta di baci lasciati con impronte di rossetto. L'abitudine è iniziata alla fine degli anni '90, quando qualcuno baciò col rossetto il marmo del monumento che rappresenta una figura con le ali che assomiglia alla Sfinge e ricorda l'omonimo componimento di Wilde.

Altri segni di amore per l'artista che si trovano sulla sua tomba sono cuori e frasi in rosso come "Wilde, bambino, ti ricorderemo sempre", "Continua a guardare le stelle", "La vera bellezza finisce laddove comincia l'intelletto". Baciare la tomba di Oscar Wilde è diventato oramai un cult dei circuiti turistici parigini.