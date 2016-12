Olanda, una biondina si spoglia in una biblioteca rimanendo in guêpière

15:25 - Quello nel video è il ragazzo più incorruttibile dell'Olanda. Concentrato e imperturbabile ha proseguito a leggere nonostante una biondina davanti a lui abbia iniziato a fare uno spogliarello in una biblioteca, suscitando lo stupore del resto dell'aula. La ragazza, dal corpo statuario, è infine rimasta in guêpière, ma lui le ha rivolto solo qualche sguardo di indifferenza, anzi sembra quasi esserne infastidito poiché disturba la sua lettura. E' il video riuscitissimo di una pubblicità olandese per una bevanda energetica, la Vivifit, che ha il potere di aumentare la concentrazione. Lo spot ha perfettamente centrato l'intento di attirare l'attenzione dello spettatore. In quanti ci sarebbero riusciti?