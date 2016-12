Olanda, presidente banca motiva i dipendenti vestito da drag queen

11:30 - L'ultimo discorso del banchiere 61enne Gerrit Zalm, che in passato è stato ministro delle Finanze in Olanda, passerà di sicuro alla storia. Non tanto per le parole, ma per la mise da drag queen sfoggiata sul palco. I circa 7mila dipendenti del colosso bancario olandese Abn Amro sono rimasti allibiti quando, ad una serata-spettacolo per lo staff, il loro presidente si è presentato vestito con parrucca, vestito blu elettrico e occhiali anni Cinquanta.

Gerrit Zalm si è presentato come Priscilla, la sorella immaginaria del presidente, che gestirebbe una casa chiusa. I suoi consigli sarebbero stati indispensabili per il banchiere. "Basta iniziare da tre valori: fiducia, esperienza e ambizione", ha detto la drag queen. "Noi offriamo una accoglienza calorosa, noi abbiamo esperienza e soprattutto noi accontentiamo ogni giorno il cliente", ha proseguito Priscilla.



Il video è già un tormentone del web - I dipendenti hanno riso sonoramente nel corso di questo insolito pezzo di cabaret. E la banca, nazionalizzata nel 2008 durante la crisi finanziaria, ha affermato che si tratta di humour tipicamente olandese. Intanto il video di Zalm sta spopolando su internet con un boom di contatti.