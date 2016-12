13:05 - Se esistesse una classifica per giornalisti maldestri, la cronista olandese, protagonista del video, meriterebbe un premio speciale. Durante una tradizionale festa marittima, nella cittadina olandese di Kampen, la giornalista stava per iniziare un'intervista a bordo di un'imbarcazione. Improvvisamente la donna è scivolata ed è finita in acqua. Un tuffo di alcuni metri a lieto fine. La cronista è stata subito tratta in salvo.