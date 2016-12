Occhi di bimbo: ecco gli animali "ridisegnati" da adulti

10:08 - "E questo che cos'è?", chi è genitore pone questa domanda ai propri figli la maggior parte delle volte che il loro bimbo porge loro un disegno. Tradurre il tratto di matita in qualcosa di reale non è sempre semplice, ma è divertente. Lo hanno pensato anche due writer olandesi, Telmo Pieper e Miel Krutzmann, che hanno provato a tradurre in realtà alcuni disegni di animali che avevano fatto quando erano bimbi. Il risultato? Un qualcosa di assurdo e al tempo stesso divertente.