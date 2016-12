22 giugno 2014 Ny, lezione di massa di yoga a Times Square per festeggiare l'inizio dell'estate Oltre 11mila si sono date appuntamento al centro della Grande Mela. "Rendiamo onore al sole", ha spiegato una delle istruttrici Tweet google 0 Invia ad un amico

07:58 - Oltre 11mila persone si sono date appuntamento in Times Square, a New York, per festeggiare il solstizio d'estate a suon di yoga. Tappetini e tenuta ginnica, la folla di appassionati ha invaso la piazza: "Nella tradizione dello yoga, questo è il giorno in cui si rende onore al sole", ha spiegato una delle istruttrici.