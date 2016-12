16 marzo 2014 Ny, il matrimonio? Meglio riderci su "Brides of March" è l'evento organizzato dal movimento artistico Cacophony Society che ironizza sull'istituzione del matrimonio tradizionale organizzando un happening a cui per partecipare è necessario indossare un abito da sposa Tweet google 0 Invia ad un amico

06:47 - Per partecipare alla manifestazione newyorchese è sufficiente indossare un abito bianco, preferibilmente da sposa. E' la Brides of March, evento annuale organizzato dalla Cacophony Society, movimento artistico-culturale nato a San Francisco, ma diffusosi poi in tutti gli Stati Uniti. L'happening, iniziato nel 1999, nasce come manifestazione che prende di mira il matrimonio tradizionale, facendone una parodia, non a caso il nome della manifestazione nasce dal gioco di parole fra "ides of March", idi di marzo e "brides of march", spose di marzo.