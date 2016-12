10:02 - Suonala ancora, Jose. E' più o meno quello che pensano tutti quando José Andre Montanho finisce di suonare uno dei suoi pezzi al pianoforte. Appena nove anni e cieco dalla nascita, è considerato una delle promesse della musica jazz sudamericana, capace di eseguire virtuosismi irraggiungibili anche per gli artisti più anziani ed esperti.

La storia - Per il piccolo Jose tutto inizia quando, a soli quattro anni, raccoglie una batteria nella città di Totora in Bolivia. Da quel momento il suo amore per la musica lo porterà lontano. In tutti i sensi: Jose è già stato in tournee in molte grandi città, fra cui La Paz, Santa Cruz e Cochabamba.

Le testimonianze - Nel video che sta emozionando il web, Jose si esibisce con la cantante Veronica Perez, una sua grande ammiratrice. "Jose mostra la vera anima del jazz e come dovrebbe essere suonato, in maniera libera e improvvisata" ha detto la cantante. Non solo, ha aggiunto: "Bisogna essere davvero pronti per suonare con lui questo gioco serio quale è il jazz".