4 aprile 2014 Norvegia, "incontri ravvicinati": paracadutista sfiorato da meteorite La telecamera montata sul casco ha registrato il passaggio, a pochi metri di distanza da Helstrup, di una roccia che gli esperti hanno confermato essere un meteorite Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:07 - Incontro ravvicinato, ma miracolosamente non troppo, per Anders Helstrup, paracadutista norvegese, che durante un lancio si è visto sfiorare da un meteorite. La telecamera montata sul casco ha registrato il passaggio, a pochi metri di distanza da Helstrup, di una roccia che gli esperti hanno confermato essere un meteorite. L'episodio risale al 2012, ma sarebbe stato reso pubblico, tramite un servizio della tv norvegese Nrk, solo il primo di aprile, cosa che avrebbe fatto a molti storcere il naso e urlare al pesce di aprile. Per il geologo Hans Amundsen non ci sarebbero però dubbi: quello che passa è un meteorite e il video è autentico.