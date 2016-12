16:40 - Drammatico incidente a Houston, in Texas, dove un Suv è stato centrato da un treno che viaggiava ad alta velocità. L'auto non ha rispettato il passaggio a livello ed è stata colpita in pieno dal convoglio. Nelle seconda parte del video, le riprese sono quelle effettuate dalle telecamere installate nel treno, l'impatto ha dell'incredibile: l'auto, dopo lo scontro, è rimasta schiacciata tra un palo e il mezzo. I passeggeri all'interno del Suv, due adulti e due bimbi, sono stati trasportati in ospedale.