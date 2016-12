18:12 - L'abito più ambito per ogni donna è quello da sposa. Alla faccia di chi spende migliaia di euro per sentirsi regina per un giorno, c'è chi rinuncia a seta, swarovski e pizzi pregiati per concedersi solo carta igienica e colla. Questo il caso delle partecipanti al decimo concorso "Cheap Chic Weddings" che si è tenuto a New York.

Modelli da diva - Gonne ampie, balze e decorazioni delle partecipanti non hanno nulla da invidiare ai design degli abiti in stoffa. Armate di pazienza certosina, consumando rotoli e rotoli, le dieci finaliste sono riuscite ad arrivare in finale. Qualcuna si è fatta aiutare anche dalla mamma. La vincitrice si è aggiudicata 10mila dollari.