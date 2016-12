16 settembre 2014 Muore il fidanzato prima delle nozze

12:36 - Due mesi prima del loro matrimonio, il fidanzato di Janine, Johnny, è morto tragicamente. Lei per ricordarlo ha realizzato questo servizio fotografico indossando l'abito da sposa, nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le nozze. La ragazza ha detto di aver avuto questa idea per dare inizio a una nuova pagina della sua vita dopo il tragico lutto. Molte delle foto, realizzate da Matt Adcock, sono state scattate in acqua, simbolo di rinascita.