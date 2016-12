Mosca, una casa sottosopra...

16:49 - Si chiama "upside-down house", letteralmente "casa sottosopra" e potrebbe essere l'occasione per veder avverarsi il sogno di camminare sui soffitti e camminare a testa in giù senza alcuno sforzo. L'opera, esposta al Russia Exhibition Center di Mosca, permette di avventurarsi in una casa costruita al contrario e con un po' di immaginazione, e ruotando eventualmente le foto, l'esperienza del "sottosopra" potrà essere completa.