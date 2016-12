28 agosto 2014 Modella australiana attacca azienda contro foto-ritocco: "Più esile non è meglio" E' polemica dopo la denuncia di una modella australiana 23enne, Meaghan Kausman, che ha accusato l'azienda di costumi per la quale ha posato di aver ritoccato le foto scattate per farla apparire più magra Tweet google 0 Invia ad un amico

08:27 - E' polemica dopo la denuncia di una modella australiana 23enne, Meaghan Kausman, che ha accusato l'azienda di costumi per la quale ha posato di aver ritoccato le foto scattate per farla apparire più magra. Meaghan ha pubblicato le immagini prima e dopo photoshop su Instagram: "Sono una taglia 40, non una 36. Rifiuto di stare a guardare mentre un'azienda mi usa per far passare il messaggio che più sottile è meglio", ha quindi commentato sul social network.