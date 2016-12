24 luglio 2014 Messico, in vetrina la sposa-cadavere In realtà è un manichino, ma a Chihuahua si è diffusa la voce che sia la figlia del proprietario del negozio, morta il giorno delle nozze Tweet google 0 Invia ad un amico

15:23 - A Chihuahua, in Messico, c'è un negozio da sposa che è diventato famoso, ma non per i suoi vestiti. A destare scalpore sono i suoi manichini e tra questi uno in particolare, soprannominato La Pascualita o Little Pascuala. Secondo le leggende locali, il manichino è in realtà la figlia dell'ex proprietario del negozio. La ragazza infatti è morta tragicamente dopo il morso di una vedova nera il giorno delle nozze. Nonostante le rassicurazioni dell'uomo sul fatto che il manichino non sia effettivamente la figlia, le voci hanno continuato a girare e l'inquietante vetrina è diventata motivo di attrazione anche per i turisti.