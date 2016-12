09:34 - Si chiama El Sendero Luminoso, si trova su una parete completamente liscia in Messico, è a picco nel vuoto e per la prima volta è stato percorso in solitaria, e in arrampicata libera. Il percorso si snoda a un'altezza di oltre 400 metri. E pochi giorni fa Alex Honnold si è cimentato nella spettacolare, e pericolosissima, solitaria. Un evento unico nella storia dell'alpinismo. Ecco le immagini mozzafiato del "ragno" delle rocce.