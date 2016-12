Mark Laurence, lo scalatore coraggiosoSorride sopra un dirupo di 2000 metri

19 settembre 2014 Mark Laurence, lo scalatore coraggioso

Sorride sopra un dirupo di 2000 metri Mark Laurence, un giovane che ama le sfide, ha lasciato l'imbracatura e si è sospeso a 2000 metri sul monde Hua in Cina Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:00 - Sotto di lui c'era solo un pezzo di legno, largo appena per appoggiare i piedi. Anzi, uno solo, visto che Mark Laurence solleva la gamba destra sul vuoto, come si può vedere nel video. Sì, perché non contento di sfidare le altezze (e che altezze!), questo giovane con la passione per le sfide ha documentato tutta la sua avventura sul monte Hua nel nord-est della Cina per poi postare "il souvenir" sul suo account YouTube. Spaventato? Nemmeno per sogno. Cammina disinvolto mostrando il gancio dell'imbracatura staccato dal sostegno e sorride in camera.