Mantova, raduno record di vespisti: oltre 10 mila i partecipanti

16:26 - Tutti pazzi per il Piaggio... Tutti pazzi per la Vespa. Sono passati sei anni e, finalmente, questa manifestazione è tornata in Italia. Il 2008 i partecipanti si sono goduti il panorama siciliano di Cefalù mentre, questa volta, hanno potuto mirare la bellissima Mantova. Quattro giorni di festa dove appassionati velisti provenienti da ben 32 Paesi si sono riuniti per il Vespa World Days 2014. Uno spettacolo unico al mondo che ha anche permesso l'inaugurazione del nuovo Concept Store del Gruppo Piaggio, il più grande d'Europa.