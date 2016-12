Mangiare il giusto e vestire bene per avere successo ad un colloquio

19:16 - Non riesci a trovare lavoro? Forse è perché mangi nel modo sbagliato. Mai trascurare l’alimentazione, soprattutto poi se bisogna affrontare un colloquio. È quanto emerge dal monitoraggio dei media internazionali realizzato dall’ Osservatorio sul Lavoro di BPSec. Secondo il sito d’informazione americano US News, ad esempio, aiutano ad affrontare una selezione per un posto i mirtilli, ricchi di antiossidanti, il salmone con i suoi preziosi omega 3, e le noci, che contengono vitamina E. Non passano l’esame invece cibi ricchi di zuccheri raffinati e grassi.

Attenzione a non presentarsi poi con la pancia troppo piena, ma nemmeno a stomaco vuoto. Secondo Jean-Michel Cohen, medico-nutrizionista delle star, intervistato dal quotidiano Le Figaro “durante il colloquio il processo digestivo deve essere già concluso. Quindi mangiare almeno 1 ora e mezza prima”, mentre per Evelina Flachi, specialista in Scienza dell’Alimentazione presso l’Università degli Studi di Milano “non c’è niente di più sbagliato di presentarsi a un colloquio a stomaco vuoto per evitare cali di pressione”.



Per indirizzare coloro che devono addentrarsi nella giungla del mondo del lavoro, c’è anche chi ha pensato di stilare una vera e propria guida. Daniele Barbone, della BP Academy, sostiene “che presentarsi davanti ad un potenziale datore di lavoro deboli o appesantiti, equivale a un quasi certo rifiuto”. Per questo nasce il “Menù per trovare lavoro”, vero e proprio vademecum alla dieta del candidato. Assolutamente banditi dal pasto del potenziale neo assunto sono la pasta alla carbonara, gli alcolici, i cibi fritti e, per ovvi motivi, aglio e cipolla, mentre si può fare il pieno di cereali, spremute, pesce, riso e pasta al pomodoro.



Chi ha detto poi che l’abito non fa il monaco? Se si vuole dare una buona impressione, attenzione, per le donne, ad avere scarpe chiuse, e borsa con i manici, indice di praticità. Si al grande classico completo giacca e pantalone, ma no al tailleur con gonna al ginocchio, assolutamente fuori moda. Semaforo rosso anche per i gioielli troppo vistosi, a partire dall’orologio. Per gli uomini, soprattutto quelli candidati per un posto di lavoro in un ufficio, vince il sempreverde “giacca e cravatta”, ma guai a dimenticare la cintura, un dettaglio che può fare la differenza