18 giugno 2014 Mademoiselles, a Paris nasce "Only Girl", il garage dedicato esclusivamente alle donne Un'officina solo per signore, dove le ospiti si possono sentire a proprio agio:

due ragazze francesi, meccaniche, hanno puntato tutto sul gentil sesso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:08 - "Donne e motori, gioie e dolori". Se questo proverbio nacque dalla sagacia di un uomo fu una donna a smentirlo, anzi due: le giovani francesi, diplomate meccaniche, che hanno aperto vicino Parigi un garage “Only Girls” (www.onlygirls-auto.fr).La rivoluzione è nel servizio: manicure e massaggi per ingannare l'attesa, corsi di meccanica e, soprattutto, uno spazio per "parcheggiare" i figli.

Anzi, risolve concretamente le esigenze crescenti nel ramo dell’imprenditoria femminile. L'iniziativa è ambiziosa e riscuote successo, come d'altronde accade ad altre attività analoghe nel mondo, in particolare in Giappone e in Inghilterra, che hanno scelto di puntare sul "gender marketing", esercizi che si rivolgono solo a una categoria in particolare, come in questo caso. Quest’officina segna la fine dei calendari osé alle pareti e degli sguardi di compassione in risposta a domande un po' ingenue. Insomma, non resta che aspettare che qualcuna decida di realizzarlo pure in Italia.