17:29 - Molti norvegesi nella metà del secolo scorso erano pronti a giurare di aver visto un Ufo. A distanza di decenni, arriva finalmente la spiegazione a quelle strane luci. La Cia, in occasione dell'Ufo day, ha scritto su Twitter: "Vi ricordate i racconti di attività insolite nei cieli negli anni Cinquanta? Eravamo noi".

Mistero svelato - L'agenzia di spionaggio per l'estero degli Stati Uniti allega anche un documento in cui si svela che si trattava di test di volo della flotta militare.



In particolare, a far temere una prossima invasione aliena erano stati gli aerei spia U2. Questi, volando a un'altezza di 18mila metri, riuscivano a riflettere i raggi del sole anche dopo il tramonto. La notizia, però, doveva rimanere top secret perché erano gli anni della Guerra fredda e i sovietici dovevano rimanerne all'oscuro.