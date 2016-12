09:24 - Epilogo a lieto fine per un papà e una mamma nella metro di Londra. I due avevano lasciato incustodito uno dei due passeggini, che stavano trasportando, con all'interno il loro piccolo. In pochi secondi la struttura è finita tragicamente sulle rotaie. Per fortuna in quel momento non passava alcun vagone. Il bimbo immediatamente recuperato è rimasto illeso.