15 maggio 2014 Londra, mangi gratis se scatti una foto

15:15 - Gli scrocconi smartphone-muniti sono avvisati, a Londra c'è un ristorante dove si possono avere due portate senza spendere un penny. L'unico tributo è scattare una foto e condividerla su Instagram. Si dice che Picasso pagasse le sue cene a colpi di disegni sui tovaglioli, ora basta molto meno per riempirsi la pancia e sentirsi anche un po' artisti. "The picture restaurant" ha cavalcato la mania del food porn (il porno dei cibi) che intasa i social network con immagini di alimenti per tutti i gusti.

Dal freezer alla tavola - Agli avventori basta fare uno scatto e condividere l'immagine con l'hashtag #birdseyeinspirations. Sì, perché il ristorante temporaneo, che si sposterà a Manchester e Leeds, usa i cibi congelati del marchio Birds Eye. Niente chef stellati, materie prime d'eccellenza né abbinamenti shock, solo surgelati spadellati. Per un conto uguale a zero, che aspettarsi...