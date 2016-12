13:31 - Una lite in strada ripresa da un telefonino passo per passo. Accade a Londra e, nel video, si vedono un uomo e una donna che discutono in modo acceso per motili incomprensibili: lei, senza pensarci due volte, si arrampica sulla macchina del suo "nemico", continuando a inveire. Lui sembra fermarsi ma poi cambia idea, sale sull'auto e parte con la donna ancora sopra.



L'amica dell'uomo, ancora dentro la vettura, cerca di fermarlo facendo accostare il veicolo più volte fino a quando, vicino a una rotatoria, si bloccano. La donna - sconvolta - scende e si siede sulla sua macchina e poi entrambi partono a tutta velocità.