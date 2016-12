Londra, il trucco c'è e si vede: levitazione sulle corde per il mago Dynamo

12:32 - L'ultima impresa in ordine di tempo di Dynamo, prestigiatore 32enne britannico, era una di quelle da restare negli annali della magia: levitare sopra il grattacielo più alto di Londra, lo Shard. Peccato che qualcosa non sia andato come doveva: molti gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo e hanno postato online le immagini dell'impresa lamentandosi perché le corde che sostenevano Dynamo erano visibili anche da terra.