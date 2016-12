12:09 - Basta del vinile insaponato per trasformare qualsiasi città in un parco acquatico. Questa la scommessa del più grande scivolo portatile al mondo, lungo ben trecento metri. "Slide the city" è una festa in viaggio per tutti gli Stati Uniti, nel video si mostra la tappa di Salt Lake City, nello Utah. Anche se è sull'asfalto, sul sito ufficiale rassicurano "è più imbottito del reggiseno di una scolaretta".