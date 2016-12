Lingua cucita per non mangiare: gesto estremo per diventare Miss Venezuela

08:37 - Fisico sinuoso, slanciato, perfetto. Eppure a Maya Nava venezuelana 18 anni non basta: il suo sogno è diventare la più bella del suo paese , diventare Miss Venezuela e poi un domani, Miss Mondo. Così per raggiungere questo obbiettivo è pronta a tutto anche ai gesti più estremi. L’ultimo che Maya ha messo in atto con la complicità anche della famiglia pronta a tutto per la figlia, è stato di farsi cucire la lingua per sentire dolore ogni volta ingerisce cibo. “Cosi sono costretta a mangiare solo alimenti liquidi e riesco controllare il mio peso" - ha affermato. Maya Nava proviene da una famiglia povera, da un quartiere di degrado , Santa Cruz , noto per essere il più violento di Caracas , segnato da un delitto ogni 40 minuti. Finora la giovane bellezza ha speso 7000 dollari per rifarsi il seno , il naso e ancora non è finita. Ora anche la lingua cucita. E poi? Quando si fermerà?