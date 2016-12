5 giugno 2014 Le opere di Banksy rifatte coi Lego I mattoncini diventano oggetti d'arte grazie all'intuizione del fotografo Jeff Friesen che ha interpretato alcuni lavori del celebre artista in modo originale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:25 - Il fotografo di fama internazionale Jeff Friesen ha creato una serie di immagini che riproducono alcune celebri opere dello street-artist Banksy con i mattoncini Lego. Nel farlo ha interpretato i lavori di Banksy in modo personale e umoristico. Friesen ha chiamato la serie Bricksy (da brick, "mattone"), che per lui è uno "spigoloso street artist underground di Lego". Il fotografo aveva già utilizzato i Lego per rappresentare i 50 Stati americani.