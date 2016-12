27 marzo 2014 Le lucciole illuminano paesaggi fiabeschi

Il video in time-lapse di un fotografo Usa Vincent Brady lo ha realizzato riprendendo, notte dopo notte, i dintorni del lago delle Ozarks, in Missouri. Il risultato è spettacolare

16:42 - C'è chi prende lucciole per lanterne, e chi invece le usa proprio per illuminare la notte: il fotografo Vincent Brady ha realizzato un video in time-lapse riprendendo le notti estive piene di lucciole del lago delle Ozarks, in Missouri. Il risultato è un paesaggio incantato illuminato dalla luce degli insetti.