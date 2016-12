10 marzo 2014 Le gemelle australiane rese perfettamente identiche dal chirurgo Le due 28enni hanno speso migliaia di dollari in interventi estetici per apparire uguali sotto ogni aspetto. In comune hanno anche il fidanzato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:46 - Anna e Lucia DeCinque sono due gemelle australiane 28enni di Perth. Hanno speso migliaia di dollari e innumerevoli ore dal chirurgo plastico per apparire identiche in ogni minimo particolare. Oltre ad essere uguali nell'aspetto, conducono anche la stessa vita. Hanno lo stesso telefono, la stessa auto e un unico account su Facebook. Difficilmente si allontanano una dall'altra per più di pochi minuti. Come se non bastasse le due gemelle "identiche" condividono il letto e il fidanzato.