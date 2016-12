26 agosto 2014 La vita segreta degli oggetti di tutti i giorni Il progetto di un'artista bielorussa per dare un nuovo significato a vecchie sedie, guantoni, bottiglie e uova nel piatto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:40 - Si chiama Tatiana Khlopkova e vive a Minsk, in Bielorussia. Sul sito boredpanda.org ha pubblicato una collezione di fotografie intitolate “something as something else”, cioè "qualcosa che è qualcos'altro". Oggetti quotidiani trovano una seconda identità, una nuova vita e un significato inaspettato. Così il guantone da pugilato ricorda Elvis, una sedia si trasforma in un vecchio telefono o in un cavalluccio a dondolo, un sacchetto dei rifiuti mostra il volto di Batman e le spirali di un quaderno diventano supporti per biciclette in miniatura.