La storia raccontata su Twitter: HistoryInPics spopola sul web

11:07 - Da qualche tempo c’è un nuovo account che sta spopolando su Twitter, si chiama HistoryInPics, e quotidianamente pubblica foto storiche di vario genere con annessa una breve descrizione. L’account, nato lo scorso luglio, sta diventando un vero fenomeno virale, conta più di un milione di follower, e incredibilmente è gestito da due ragazzi di 17 e 19 anni che vivono in due differenti parti del mondo: Xavier Di Petta che abita in una cittadina australiana, e Kyle Cameron che studia alle Hawaii. Separati da migliaia di chilometri, ma così vicini da condividere un progetto che sta contagiando il web.

Gli scatti sono molteplici: i Beatles giovanissimi agli esordi della loro carriera, Steve Jobs assieme a Bill Gates, Arnold Schwarzenegger con Muhammad Ali, Michael Jordan al suo esordio nella Nba, una foto del 1937 che ritrae il Golden Gate Bridge in fase di costruzione, la prima pagina del "The New York Times" del 16 aprile 1912, il giorno dopo il naufragio del Titanic. Ogni foto di HistoryInPics, in media, viene ritwittata più di mille e 600 volte e aggiunta ai preferiti circa mille e 800 volte. La cosa sorprendente di questo account è che come normalmente succede, le persone che creano una pagina vogliono attirare l’attenzione su dei siti web, mentre in questo caso non compaiono neanche i nomi degli autori e dei fotografi che hanno scattato la foto. Forse la formula che ha permesso ai due giovani di arrivare al successo è stato proprio il fatto che nessuno sta cercando di guadagnare sul progetto, ma il tutto è dettato solamente dalla vera passione per la storia e per il piacere di condividere foto che normalmente è difficile vedere sul web.