La sonda Kepler scopre più di 700 nuovi pianeti extrasolari

22:18 - Il satellite Kepler, lanciato nel 2009, era stato costretto a ridimensionare la sua attività nel 2013 a causa di un guasto. Nonostante ciò è stato in grado di riprendere e continuare con straordinaria efficacia la sua esplorazione andando alla ricerca di pianeti extrasolari scovandone addirittura 715. Circa il 95 per cento dei nuovi corpi celesti sono più piccoli di Nettuno (che è quasi quattro volte la terra) e soltanto quattro sono poco più grandi del nostro pianeta. Sono tutti collocati in un'area favorevole alla vita, nella cosiddetta " zona abitabile".

La scoperta segna quindi un grande passo avanti nella ricerca e porta a un numero totale di 1.700 pianeti extrasolari conosciuti. Tutti attendono il lancio, da parte della Nasa, della sonda James Webb Telescope, che però non volerà in orbita prima del 2018. Intanto anche l'Esa europea preparerà il satellite Plato che avrà il compito di cercare il gemello del nostro "pianeta azzurro".