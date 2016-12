19 settembre 2014 La piscina più profonda è in Italia

08:00 - Y-40 non è un nome in codice ma quello della piscina più profonda del mondo. Opera dell'architetto Emanuele Boaretto, è un record tutto italiano, visto che si trova a Montegrotto Terme in provincia di Padova. "Y meno quaranta", come dice il nome, è un tunnel lungo 40 metri in cui i sub possono calarsi giù, per di più senza bisogno di usare la muta. Tutto merito delle acque termali, che mantengono la temperatura dell'acqua stabile sui 34 gradi. A completare l'opera ci sono delle vetrate ai lati della vasca, un suggestivo tunnel panoramico e un assistente robotico capace di capire se un sub è in pericolo.