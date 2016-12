14 maggio 2014 La nuova frontiera del selfie? "Mostrare" intestino e cuore Su Instagram impazza la moda di fotografarsi con indosso un costume intero che rappresenta in modo davvero realistico i principali organi interni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:13 - I selfie più trendy? Quelli fatti di pancia, anzi, con le budella in bella vista. La nuova moda che impazza su Instagram è tutta racchiusa nell'hashtag #bmdemgutsswim ed è legata a un nuovo oggetto di culto: un costume da bagno modello olimpionico con una stampa iperrealistica di tutti gli organi interni del ventre, l'ormai famoso "Dem Guts". Muscoli, viscere, intestino, cuore, polmoni e sangue: non manca davvero niente. L'accessorio da spiaggia viene sfoggiato da ragazzine che non hanno paura di mostrare anche la propria bellezza "interiore". E pazienza se il pezzo d'abbigliamento cult costa la bellezza di 84 dollari e se trasforma tutte in atlanti di anatomia viventi.