18 marzo 2014 La nonna star di Instagram: i suoi selfie conquistano più di 160mila followers A 80 anni non ha paura di mostrare facce buffe e momenti con i figli e i nipoti

19:46 - Nonna Betty ha 80 anni suonati, ma di farsi da parte non ha la minima intenzione, anzi. La vecchietta dell'Indiana, Stati Uniti, spopola sul social network Instagram dove la seguono più di 160mila fan. A riscuotere successo gli ironici selfie e i mini video postati dall'arzilla vecchietta catapultata online dal nipote Zach Belden. È lui ad avere aperto il profilo GrandmaBetty33 quando un anno fa diagnosticarono un cancro terminale alla nonna: un modo per permetterle di guardare avanti nonostante il progredire della malattia. Così ogni mattina la signora Betty si alza e chiede quanti follower nuovi sono arrivati sulla pagina. Tanti, a vedere i numeri. Del resto, i video sono irresistibili. Come quello dove l'ottuagenaria danza sulle note di "Happy" di Pharrell Williams.