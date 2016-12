16:24 - Un inventore di Lincolnshire, in Inghilterra, con una passione sfrenata per i rumori ha messo a punto un piano per scatenare una scoreggia record e farla sentire da Dover, sulla Manica, ai vicini in Francia. Colin Furze è proprio riuscito nel suo intento grazie all'uso di un propulsore. Da guardare e soprattutto ascoltare.