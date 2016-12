La barba che diventa un'opera d'arte

18:16 - Da qualche mese a questa parte sembra che la barba sul volto degli uomini abbia fatto un ritorno in grande stile, e pare che sempre più donne apprezzino il fascino dell’uomo barbuto e trasandato.

Seguendo la moda del momento Pierce Thiot, un art director americano, ha deciso di sfruttare il suo folto groviglio che gli ricopre il viso per creare delle acconciature inusuali e molto divertenti con l’utilizzo di numerosi gadget.

Il ragazzo infatti, con la collaborazione della moglie fotografa, posta sul suo profilo Instagram e Tumblr -Will It Beard - le foto della sua barba arricchita degli oggetti più disparati: lecca-lecca, fiammiferi, mollette, stuzzicadenti e ombrellini da cocktail. L’iniziativa ha riscosso molto successo sul web e Pierce ha dichiarato che l’idea di fare del suo volto un’opera d’arte gli è venuta in mente sul posto di lavoro, quando, senza pensarci, si infilò una penna all’interno della folta peluria.