2 aprile 2014 L'uomo in simbiosi con la natura

Scatti mozzafiato con animali reali Dall''orso che abbraccia una elegante principessa, al serpente avvolto tra i capelli di una bambina. Le immagini di una fotografa russa che immortala le persone in simbiosi con la natura Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:22 - La forza bruta dell'orso che abbraccia una elegante principessa, un serpente avvolto tra i capelli di una bambina, una donna addormentata tra le zampe di una tigre: sono solo alcuni degli stupefacenti scatti realizzati dalla fotografa russa Katerina Plotnikova che ritrae i suoi soggetti assieme a veri animali, quasi come se vivessero in simbiosi. I servizi sono stati resi possibili grazie all'aiuto di addestratori che hanno permesso alle fotomodelle di posare in perfetta tranquillità. Tutte le altre immagini sono visualizzabili sul profilo Facebook della donna.