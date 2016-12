20 marzo 2014 L'uomo che gioca con la luna: è un fotografo albanese di 22 anni Adrian Limani è uno studente che vive in Kosovo. "Tutto quello che mi serve è la mia immaginazione, mio fratello e la mia fotocamera" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:01 - "Io vivo in un posto dove non si può fare molto, non ho bisogno di molto per creare queste fotografie. Tutto quello che serve è la mia immaginazione, mio fratello e, naturalmente, la mia macchina fotografica". Si racconta così Adrian Limani, giovane fotografo albanese di 22 anni, salito alla ribalta come l'uomo che gioca con la luna. Questi spettacolari scatti sono il frutto del lavoro del ragazzo che vive in Kosovo.