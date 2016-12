13 maggio 2014 L'opera estrema dell'artista cinese He Yunchang, la sua costola come una collana L'uomo si è "operato" senza anestesia, estraendosi una costola che ora pende come un trofeo dal suo collo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:25 - "Farò di tutto per l'arte, fino a quando non mi ucciderà". Così l'artista cinese He Yunchang ha provato a spiegare la sua ultima estrema opera, "One Meter Democracy". L'uomo si è infatti "operato" senza anestesia, estraendosi una costola che ora pende come un trofeo dal suo collo.