23 giugno 2014 L'inseguimento del ladro diventa uno show Parkour sui container con finale imprevisto Spettacolari evoluzioni per recuperare il cellulare rubato. Resta però il dubbio che il tutto fosse stato organizzato ad hoc per realizzare un video mozzafiato

18:14 - Un giovane scende dalla macchina per pagare il parcheggio, ma ecco che un ladro si avvicina alla sua vettura e gli sottrae il cellulare. E così ha inizio uno spettacolare inseguimento, ripreso dalla telecamera che (casualmente o meno) il ragazzo aveva già a portata di mano e accesa. Su e giù per i container di un cantiere, i due si muovono come professionisti del parkour. Che il tutto fosse programmato o meno non è dato sapere, ma sicuramente non era previsto il finale, con il ladro che precipita al suolo da diversi metri di altezza e perde i sensi.